Saúde paralisada

Parece estar longe de resolução o ciberataque que tem paralisado os serviços de saúde públicos da Região, nos últimos quatro dias. Quando os responsáveis teimam em querer passar a imagem de que está tudo encaminhado, os profissionais de saúde negam.

Na notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, damos nota de que o SESARAM não teve, ainda, acesso a cópias de segurança, pelo que não consegue garantir normalidade, afectando análises, exames, consultas, cirurgias, juntas médicas, pagamentos, gestão de pessoal e outros. Para hoje está agendada uma reunião de responsáveis sectoriais, isto quando o presidente do Governo Regional, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, a presidente do Conselho de Administração e o director clínico parecem não estar na Região e ainda não se pronunciaram formalmente sobre o sucedido.

Nos comunicados emitidos, o SESARAM continua a aconselhar os utentes a levar a sua informação clínica quando se dirigirem aos serviços. Isto numa altura em que os médicos dizem-se apreensivos com possíveis sequelas, acidentes ou incidentes, pelo que pedem escusa de responsabilidade.

Em destaque nesta edição temos, também, a festa do Monte, onde a fé continua a ser o garante de muito do que envolve este arraial. Com o aproximar da data da festa, as novenas atraem cada vez mais pessoas à igreja. Hoje, a celebração é dedicada à Diáspora, precisamente no Dia do Emigrante. Ao DIÁRIO, Manuel Costa, que está na África do Sul, fala sobre a importância desta tradição.

Damos hoje início ao ciclo de entrevistas aos cabeça-de-lista das forças políticas que concorrem às ‘Regionais’. Tiago Camacho, do Livre, é o primeiro a dar a conhecer as linhas que orientam o seu programa, ele que diz que “se a solução para a nossa Região for uma geringonça, não vejo por que não”.

Nesta edição fique a saber, ainda, que o Marítimo entregou uma das queixas fora de prazo, pelo que os verde-rubros vão mesmo jogar na II Liga após duas decisões desfavoráveis por parte do Tribunal Arbitral do Desporto.

Por fim, dizemos-lhe que a IURD livra-se de impostos no templo do Funchal.

Estas são apenas as principais notícias da edição de hoje do seu DIÁRIO, onde encontra muito mais sobre a Madeira, o País e o Mundo. Para estar a par do que marca a jornada informativa desta quinta-feira, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.