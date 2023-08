MPT ambiciona eleger 2 deputados e diz não a coligações

O cabeça-de-lista às Eleições Regionais e coordenador do MPT-Madeira, Valter Rodrigues, revela que o partido ambiciona eleger "pelo menos 2 deputados" a 24 de Setembro. Após a entrega da lista do partido hoje, no Palácio da Justiça do Funchal, o responsável político admite tirar consequências políticas se esse resultado não se confirmar.

Valter Rodrigues garantiu ainda que o MPT não estará disponível para coligações no cenário pós-eleitoral. “A única coligação que o MPT vai fazer é com a população. Esta é a única coligação que o partido está disponível para fazer.”

Valter Rodrigues aproveitou o momento para criticar a postura dos partidos com representação parlamentar. “Vários partidos até com bancadas parlamentares grandes, estão na Assembleia Legislativa da Madeira sem fazer nada”, sublinha o cabeça de lista do MPT-Madeira.

Sobre a campanha eleitoral, deixou a garantia que o partido está mobilizado para apresentar soluções para os problemas sociais, como a corrupção, a pobreza e a toxicodependência.

Não estamos aqui para ouvir a actual oposição parlamentar, durante mais 4 anos, dizer que tem soluções eficientes quando não vemos nenhuma proposta" Valter Rodrigues

O partido promete ainda fazer uma campanha de proximidade, ouvindo os cidadãos. A lista do MPT-Madeira às Eleições Regionais tem a seguinte ordem: Valter Rodrigues (cabeça de lista), Miguel Silva, Sónia Camacho e Rafael Macedo.