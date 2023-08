Rafael Macedo ‘bate a porta’ ao MPT por se sentir enganado

O médico Rafael Macedo, ex-coordenador da Medicina Nuclear no Serviço Regional de Saúde (SESARAM), já não será candidato na lista do MPT- Madeira às eleições Regionais marcadas para 24 de Setembro próximo.

O médico actualmente a residir e a trabalhar no Luxemburgo, diz sair por se “sentir enganado” por Pedro Soares Pimenta, o líder nacional do Partido da Terra. Ao DIÁRIO assegura que foi com este dirigente nacional que acordou integrar a lista do MPT-Madeira às Regionais de 2023, com o compromisso de vir a ser cabeça-de-lista caso viesse a ocorrer eleições Legislativas antecipadas, face à expectativa de o actual governo socialista poder cair na actual Legislatura.

Acontece que este acordo que terá sido apalavrado entre ambos acabou por não ser oficialmente comunicado pelo Partido da Terra, conforme era desejo de Rafael Macedo.

Alega ter pedido o envio de documento da Comissão Política Nacional do MPT a ‘comprovar’ o acordo, ou então que o Partido da Terra enviasse nota de imprensa a comunicar esse propósito, ou seja, que Rafael Macedo, que consta(va) como candidato em 5º lugar nas Regionais 2023, seria o cabeça-de-lista do MPT nas eleições Legislativas.

Como nenhuma destas condições foi efectivada, Rafael Macedo já tomou a decisão de desistir de integrar a lista candidata do MPT-Madeira nas Regionais deste ano.

“Saí porque já estou farto de ser enganado”, afirma.

Ao DIÁRIO, revela ainda que chegou a ‘propor/negociar’ a inclusão na lista do Partido da Terra de Joaquim Sousa , o pseudo candidato do PAN, que acabou por ser preterido em véspera da oficialização da candidatura do partido Pessoas, Animais e Natureza.

Rafael Macedo foi candidato nas Autárquicas de 2017, pelo JPP (Ribeira Brava), e cabeça de lista do PURP às eleições legislativas da Madeira, em 2019.

A lista do MPT-Madeira às Eleições Regionais é encabeçada por Valter Rodrigues (coordenador regional do MPT), seguida de Miguel Silva e Sónia Camacho.