Machico promove Semana da Juventude de 31 de Agosto e 2 de Setembro

A Câmara Municipal de Machico irá promover entre 31 de Agosto e 2 de Setembro a sua terceira Semana da Juventude.

"Destinada a todos os jovens do município, a iniciativa conta com um vasto programa de actividades em que todos podem participar", refere a autarquia em comunicado de imprensa.

Um dos destaques do programa será a apresentação de um mural alusivo à juventude na Praia do Caniçal, dia 31 de agosto, a para dos 'stands' de divulgação da oferta formativa disponível na GNR, PSP, Bombeiros e Forças Militares.

Refira-se que, ao longo dos dias, os interessados em adquirir o Cartão Jovem Municipal poderão fazê-lo através de um stand que estará presente na Praia de São Roque, em Machico, e ainda no Caniçal, na Pedradeira.

O programa irá contar ainda, no dia 1 de Setembro, com campanhas de sensibilização para o voluntariado e ainda sobre a consulta ao jovem adulto.

No dia 2 de Setembro, sábado, a Praia de Areia em Machico irá receber de manhã os “Fit Games”, uma competição desportiva que irá reunir diversas equipas.

Já ao início da noite, o areal será palco para a festa de verão 'Machim Summer OFF', que contará com a presença de quatro Djs do concelho (Paul Garrix, Ricardo Nunes, Fred e Oxy).

O evento iniciar-se-á com uma aula de Zumba promovida pelos 'Los 4 Madeira' e animação do Teatro Bolo do Caco.