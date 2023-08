Céu pouco nublado esta quinta-feira na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu pouco nublado e vento fraco de Sudeste. Na ‘Ilha Dourada’ é esperado céu parcialmente nublado, com o vento apresentar-se moderado, de Nordeste.

As temperaturas máximas deverão chegar aos 28ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Já as mínimas serão de 23ºC e 22ºC, respectivamente.

As radiações ultravioletas estarão muito elevadas (9), sendo recomendada a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

De acordo com o IPMA, para hoje, não está prevista a ocorrência de precipitação.

Quanto ao mar, o mesmo organismo aponta, na costa Sul, para ondas de 0,5 a 1 metro, vindas de Sul. Na Costa Norte, são esperadas ondas de Nordeste, com 1 metro de altura. A temperatura da água deverá rondar os 25ºC.

A greve dos trabalhadores em regime de trabalho por turnos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que já se arrasta há alguns dias, está a comprometer a previsão meteorológica para a Madeira e, por conseguinte, impede-nos de apresentar os habituais detalhes que eram facultados por aqueles profissionais.