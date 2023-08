Porto Santo acolhe residência artística e Festival de Música ALTEAR na Semana da Juventude

A Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Juventude, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e com a Associação New Classic, levam a efeito, quarta-feira, 9 de Agosto, pelas 10 horas, no auditório daquela autarquia, a apresentação de duas iniciativas dinamizadas no âmbito da Semana da Juventude, que termina no dia 12 de Agosto, Dia Internacional da Juventude. São elas uma residência artística e o Festival de Música ALTEAR.

O Centro de Juventude do Porto Santo acolhe a residência artística, dinamizada por seis jovens artistas, das áreas de artes visuais e teatro, entre 3 e 8 de Agosto. Culmina com a inauguração da exposição no espaço TEC, no dia 9 de Agosto, dando a conhecer o trabalho dos jovens artistas, Regina Silva, Tiago Pinto, Peúga Velha, Miriam Pontes, Francisco Branco e Paola Gomes.

Paralelamente, decorrerão aulas de ioga na praia, junto à On water AcademY, sob orientação da Blanka Moryc.

A segunda edição do Festival de Música ALTEAR acontece este ano, na Ilha do Porto Santo e envolve 35 artistas de diferentes áreas culturais, entre as quais a música, a dança, o design, as artes plásticas e o teatro. O espetáculo assume a forma de festival, nos dias 10 e 11 de Agosto.

O nome ALTEAR, surgiu com o propósito da Associação New Classic dinamizar e dar o seu contributo para o crescimento das artes, a nível regional. Em 2022, realizou-se a primeira edição deste Festival, com o apoio da Direção Regional de Juventude, no Centro de Juventude do Funchal. Este ano o espetáculo viaja até ao Porto Santo, tendo por suporte os mesmos pilares – ALTEAR AS ARTES, com o intuito de dinamizar a cultura junto do maior número de jovens.

Nos dias 10 e 11 de Agosto, a Praça do Barqueiro é palco para a realização de dois concertos diversificados, nos quais são apresentados vários estilos musicais, desde o clássico ao mais contemporâneo. Este espetáculo é apresentado por jovens atores da área do teatro.

No dia 10 de Agosto, Rafael Kyrychenko, pianista madeirense de renome internacional, abre o Festival, conjuntamente com o Quinteto de César Franck, uma das peças que o Pianista está a preparar para a final do concurso de 64th Ferruccio Busoni International Piano Competition. A acompanhá-lo estará o quarteto de cordas constituído pelos violinistas Filipe Fernandes e Stella Zake, o violetista Sérgio Sousa e o violoncelista Pedro Silva.

O espetáculo prossegue com a cantora de Jazz, Madalena Caldeira, jovem madeirense e estudante de Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa, que participou na edição deste ano do Funchal Jazz. Com a Madalena estarão os músicos Emanuel Inácio, Luís Caldeira e Hugo Lobo.

O momento musical seguinte fica a cargo de Juliana Anjo, que se destacou no Programa Ídolos em 2022, ficando em terceiro lugar neste concurso. Tem atuado em diversos palcos e integrado vários projetos, com artistas de renome nacional. Em palco, estará com os músicos Francisco Lopes, Francisco Coelho, Emanuel Inácio, Beatriz Fonseca, Beatriz Dória, Quarteto de Cordas e Quarteto de Sopros.

Mimi Froes, a artista de 24 anos que já conta com 2 EP e que foi nomeada para um Globo de Ouro, com a canção Declarações da Meia-Noite, estará no palco da Praça do Barqueiro, juntamente com Hugo Lobo, um dos pianistas de jazz mais conceituados da música portuguesa e com os artistas Francisco Lopes, Emanuel Inácio e Francisco Coelho.

O primeiro dia do ALTEAR é encerrado pelo João Borch, músico e compositor, natural da Madeira e que se tem destacado nos diversos palcos nacionais, entre os quais o NOS Alive’23 e o Summer Opening. Lançou recentemente o seu segundo álbum intitulado É só harakiri, baby. Luís Caldeira, João Ferreira e o trio de sopros constituído por Vítor Fernandes, Carlos Araújo e João Dantas, assim como o quarteto de cordas composto por Marcelo Caldeira, Sérgio Sousa, Filipe Fernandes e Pedro Silva, acompanham este artista.

No dia 11 de Agosto, o Presidente da Associação New Classic, Francisco Lopes, guitarrista que se formou em Itália e na Polónia, abre o Festival. Este artista, tem-se destacado em diversos concursos internacionais e, mais recentemente, no Festival Funchal Jazz 2023, com uma homenagem ao guitarrista lendário, Pat Metheny.

A New Classic tem como principal objetivo dinamizar as artes na RAM, com a criação de espetáculos, nos quais existam uma sinergia entre as diversas formas de cultura, abrangendo várias épocas e estilos. O Francisco Lopes é acompanhado pelos músicos Luís Caldeira, Emanuel Inácio, Juliana Anjo, Guilherme Gomes, quarteto de cordas e trio de sopros. Estará também em palco, a dançarina Blanka Moryc que fará uma performance.

O ALTEAR conta também com o Tiago Sena, que tem sido presença assídua ao longo dos últimos anos em diversos eventos na Ilha da Madeira. Tem feito a primeira parte dos concertos de artistas de renome nacional, entre os quais Amor Electro, Agir, Calum Scott, D.A.M.A, David Carreira, D’ZRT, Gisela João, Salvador Sobral, entre outros. A acompanhá-lo estarão os músicos Francisco Coelho, Beatriz Dória e Emanuel Inácio.

O espetáculo prossegue com a Beatriz Pessoa, cantora que estará em palco com a guitarrista Beatriz Fonseca, às quais irão juntar-se os músicos madeirenses Luís Caldeira, João Ferreira e Beatriz Dória. A Beatriz Pessoa é uma cantora de renome nacional, com 2 LPs e 2 EPs já lançados. O seu estilo funde a música portuguesa com a brasileira, sendo considerada uma das vozes mais promissoras do panorama nacional.

Segue-se depois a atuação dos NAPA, um conjunto madeirense com 2 LPs já lançados e que tem atuado em diversos palcos do país, nomeadamente na última edição Summer Openning, tendo já esgotado duas datas no MusicBox. No palco estarão os músicos Francisco Sousa, João Rodrigues, Lourenço Gomes, Diogo Góis e a voz do Guilherme Gomes, acompanhados pelo quarteto de cordas e pelo trio de sopros.

A fechar o Festival, estarão em palco todos os artistas convidados, onde todos contribuirão com a sua voz ou o som do seu instrumento musical, para uma verdadeira apoteose do ALTEAR.

Na conferência de imprensa estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e o Presidente da Associação New Classic, Francisco Lopes.