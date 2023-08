Governo emprega duas pessoas por dia

A Administração Pública Regional tinha, em Junho deste ano, mais 1.555 funcionários do que há 4 anos. A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO aponta que o Governo Regional emprega duas pessoas por dia e revela, ainda, que o aumento do número de técnicos superiores tem sido notado, isto de acordo com os dados revelados pela Direcção Regional de Estatística.

Em destaque temos, também, a renovação levada a cabo pela Teleféricos da Madeira. Num investimento de 1,5 milhões de euros, a empresa procede à renovação, ao fim de 23 anos, das cabines, conferindo maior conforto aos seus passageiros. Os habitáculos antigos serão vendidos a empresa que opera nos Alpes.

Nesta edição damos conta, igualmente, de uma intervenção que a Câmara Municipal do Funchal vai levar a cabo na zona da Pena, que abrange 66 árvores. A autarquia prevê concluir os trabalhos antes do início das aulas.

Leia, ainda, que o PAN não se intimida com ameaça de impugnação. Substituir Joaquim Sousa foi “a melhor decisão” para garantir credibilidade, sustenta Marco Gomes, mandatário da campanha do partido.

O último destaque recai na prisão preventiva de mulher que foi apanhada com heroína, no Aeroporto da Madeira.

