Onda de calor enche as piscinas naturais do Porto Moniz

As temperaturas elevadas que se fazem sentir nesta terça-feira, encheram as praias, um pouco por toda a ilha, com banhistas que quiseram aproveitar o feriado da Nossa Senhora do Monte para fazer um dia de praia.

Nesta pausa 'escaldante', em que a temperatura máxima registada no norte da ilha foi de 27,2 graus no Porto Moniz, as piscinas naturais do concelho foram um autêntico "paraíso" para muitos madeirenses e turistas, que elegeram este local para os seus "banhos de sol" e mergulhos refrescantes.

No Funchal, ponto em que teve a temperatura mais alta deste dia (28,2 graus), as praias também também foram dos sítios mais procurados pela população, como foi o caso do Complexo Balnear da Ponta Gorda, que também se encontrou apinhado de gente.

Complexo Balnear da Ponta Gorda

Como o alerta amarelo para as temperaturas quentes vai manter-se por mais uns dias, é esperado que as piscinas naturais e outros pontos balneares do arquipélago da Madeira continuem a ser destinos populares para as milhares de pessoas que procuram por um refúgio do calor.