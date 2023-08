Paulo Portas lançou concurso público para radar no Pico do Areeiro há 21 anos

O Ministro de Defesa Nacional abriu concurso para a extensão à Madeira do Sistema de Comando e Controlo Aéreo de Portugal. Esta foi a manchete do DIÁRIO de 17 de Agosto de 2002, uma notícia animadora que dava conta de que o radar ia mesmo para o Pico do Areeiro.

O projecto, que implicava a instalação de uma antena de radar de grandes dimensões no Pico do Areeiro, ia permitir a Portugal recuperar, no âmbito da NATO, a vigilância da Zona Económica Exclusiva da Madeira, avançava o DIÁRIO.

Esta edição dava conta também de que, na Madeira, ao contrário do continente, registavam-se mais divórcios.

Dados do INE referiam que havia 1,8 divórcios por cada mil habitantes na Região.

Os confrontos entre a polícia e os apoiantes de Chavez, nas imediações do Palácio do Supremo Tribunal de Justiça, acabaram por ter consequências para alguns emigrantes, o que foi também notícia no nosso matutino.