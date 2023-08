RIR afirma que Albuquerque "copia uma campanha de marketing" que o partido lançou em 2022

O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), que apresentou no passado dia 7 a sua candidatura às Eleições Regionais da Madeira, refere que verificou que Miguel Albuquerque "copia uma campanha de marketing que o Partido R.I.R. lançou nas redes sociais em Julho de 2022, quando refere que se Portugal fosse um deserto, já estaríamos a importar areia".

Em comunicado enviado à imprensa, o partido, o único que assenta a sua ideologia ao centro, afirma que é com preocupação que verifica "a falta de espírito democrático revelado por parte do candidato do PSD, actual Presidente do Governo Regional da Madeira, que acusa partidos candidatos de “não existirem"".

Estamos certos que não se referirá ao R.I.R., até porque este partido ajudou o actual Presidente da Câmara Municipal do Funchal a ser eleito, quando apoiou a candidatura de Pedro Calado (PSD) nas últimas eleições autárquicas. RIR.

O partido acrescenta que denota, nesta fase, "demasiado nervosismo" em Miguel Albuquerque e acrescenta que " deve em próximas declarações especificar a que partidos se refere, porque não admitimos insinuações com tiques ditatoriais vindas de um candidato que, para a Lei, é precisamente igual ao nosso candidato Roberto Vieira".