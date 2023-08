Governo dos Açores investe 500 mil euros em obras no centro de resíduos do Pico

O Governo dos Açores vai investir mais de 500 mil euros no Centro de Processamento de Resíduos da ilha do Pico para a realização do "processo de compostagem de recolha seletiva dos orgânicos", foi hoje anunciado.

Num comunicado publicado na página da internet do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), a secretaria do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas "autoriza a contratação para a realização da empreitada de restruturação do Centro de Processamento de Resíduos (CPR) da ilha do Pico".

A obra foi adjudicada à empresa Marques SA pelo valor de 508,8 mil euros, tendo um prazo de execução de 120 dias.

O Governo dos Açores realça que a reestruturação visa a "realização do processo de compostagem de recolha seletiva dos orgânicos".

"[A obra] revela-se de extrema importância no que diz respeito à valorização de resíduos, uma vez que contribui para colocar os Açores mais próximos das metas europeias, alinhados com o Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA 20+)", defende o executivo regional.

O PEPGRA 20+ pretende atingir uma taxa de reciclagem de 55% em 2025, acompanhando os valores definidos pela União Europeia (UE).

Sete das nove ilhas dos Açores já estão acima da meta de 55% de reciclagem, estabelecida pela União Europeia para 2025.

Algumas ilhas já ultrapassaram até os 70%, mas as duas com mais população, Terceira e São Miguel, ainda estão longe da meta, com taxas de 19,5 e 28,5%, respetivamente.

Para o Governo açoriano, a obra no CPR do Pico permite à região "continuar no bom caminho em matéria de investimentos na área da gestão e prevenção de resíduos, materializando a economia circular".

Em junho, o Governo Regional anunciou que também vai investir um milhão de euros até ao final do ano no CPR da ilha das Flores, que se encontra sobrelotado, destacando, na ocasião, que já investiu mais de seis milhões de euros nos centros de resíduos da região.