Jovem de 21 anos detido em flagrante pelo crime de tráfico de estupefacientes

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunicou, esta quinta-feira, a detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, natural da Venezuela e residente em Santa Cruz, com a idade de 21 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes.

As acções de patrulhamento desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal tiveram lugar em diversos locais da cidade do Funchal, tendo o detido sido interceptado na zona da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, quando se encontrava na posse de 12 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por ‘Haxixe’, uma arma branca e cerca de 214 euros em numerário.

Na nota de imprensa, é informado que na sequência destas intervenções e também na zona baixa da cidade foi identificado um cidadão do sexo masculino, com a idade de 47 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, quando o mesmo se encontrava na posse de 11 doses individuais de uma substância psicoativa denominada por “Alpha PHP”, 7 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por “Heroína” e a quantia numerária de 120 euros, a qual não soube justificar a sua posse.

Foi ainda identificado um consumidor, com a idade de 18 anos, tendo-lhe sido apreendidas 6 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por “Haxixe”.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência tendo sido restituído à liberdade por ordem do Ministério Público.

O consumidor foi sinalizado para tratamento junto da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência.