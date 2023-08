João Abel de Freitas JR vence torneio de golfe solidário no Porto Santo

Realizou-se hoje o torneio de golfe solidário da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS) e Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Evento que contou com 30 jogadores, entre porto-santenses, madeirenses, continentais e estrangeiros.

João Abel de Freitas JR foi o grande vencedor.

Nivalda Gonçalves, presidente da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), enalteceu a realização deste género de causas sociais, nomeadamente relacionadas com a saúde, como é esta da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Só faz sentido uma instituição como a nossa se associar”. Nivalda Gonçalves

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo e o Porto Santo Golfe participaram novamente neste que é já um torneio histórico, sendo uma honra muito grande para ambos se associarem novamente, com o intuito de darem um contributo para a Liga Portuguesa Contra o Cancro". Nivalda Gonçalves

Já por parte da delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro no Porto Santo, Vânia Mendonça salientou que a Liga está também solidária com o mundo desportivo.

Nós apostamos muito na prevenção e na vida saudável, neste caso, no torneio de golfe, que já fazemos há alguns anos com a parceria com a SDPS”.

“Temos sempre muitos jogadores neste torneio, não só neste campo, bem como em outros campos da Região”, acrescentou.

No que toca a valores monetários angariados, Vânia Mendonça disse que nesta edição houve "uma grande doação da FN-Hotelaria - 1115 euros -, mais 885 euros de inscrições.

No final realizou-se a entrega de prémios, que contou com a presença de muitos jogadores, assim como do vice-presidente da autarquia, Artur Ferreira.