Iniciativa Liberal alerta para "os engodos do PSD/CDS"

No seu mais recente comunicado, a Iniciativa Liberal da Madeira vem alertar a população para "os engodos do PSD/CDS", pedindo para que "não se deixem apanhar".

É isto que temos, um Governo/partidos (não se percebe onde começa e acaba a actividade governativa da dos partidos que suportam o Governo - PSD e CDS) que usam e abusam da táctica do engodo para enganar quem, ainda, se deixa enganar. Nuno Morna, cabeça de lista da Iniciativa Liberal da Madeira

O partido relembra que esta táctica resultou com Pedro Calado, "que tudo garantiu na campanha e tão pouco faz". Nesse sentido, os liberais avisam que "a seu tempo será confrontado com o que andou a prometer. Temos tudo apontado e somos bons de memória", pode ler-se no comunicado.

Ele é estrada do Curral ao Jardim da Serra e o teleférico, revolução na Praia Formosa, Grandes Rotas, recuperação da Fortaleza de São Tiago, Casa da Música no Porto do Funchal, Teleféricos, Médicos de Família para toda a gente, Campo de Golfe da Ponta do Pargo, prolongamento do Porto do Funchal, jardins, centros tecnológicos, núcleos museológicos, túneis, lagoas, rotundas e novos acessos à Via Rápida, desfazer de nós rodoviários, recuperações e remodelações em barda, etc. Garantidamente que mais de metade destas promessas (muitas delas já a custar dinheiro aos contribuintes) não verão a luz do dia. Foi sempre assim. Nuno Morna, cabeça de lista da Iniciativa Liberal da Madeira

Nuno Morna destaca ainda que tudo é prometido para depois de Setembro. "Vá-se lá saber o porquê", frisa, acrescentando que o tem de mais interessante é que vai resultar. "Resulta sempre. Há 48 anos habituados a morder o anzol e a cair no logro", conclui.