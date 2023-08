Iniciativa Liberal critica impostos na habitação

A Iniciativa Liberal critica o facto de mais de 40% dos custos da habitação ficar para os cofres do Estado.

Em comunicado, o coordenador regional do partido, lamenta, desta forma, os impostos associados à compra de habitação.

Nas suas contas, Nuno Morna inclui o "IMT de 6,5% na aquisição do terreno"; o IRS e IRC pago pelos projectistas; o IVA pago pelo promotor sobre as facturas emitidas pelos projectistas; "o custo financeiro e burocrático das licenças municipais"; os impostos pagos pelo construtor, nomeadamente IVA, IRS, IRC e Segurança Social; as taxas de ocupação da via pública; impostos associados a projectos de especialidade; as "taxas, certificações energéticas e acústicas e licenças de utilização"; o "IMT e o selo na alienação das habitações"; o IMI; entre "mais taxas e taxinhas todos os meses nos vários consumos domésticos".

E apesar de todas estes impostos com a habitação, o coordenador do Iniciativa Liberal na Madeira, lamenta o problema na habitação, que, refere, "é inexistente ou muito cara".

Perante este cenário, Nuno Morna interroga os madeirenses: "Não estão fartinhos disto?".