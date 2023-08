Tronco a boiar motivou falso alerta das autoridades

Uma suspeita de um corpo a boiar no mar junto à Casa da Luz, no Funchal, mobilizou esta madrugada as autoridades, incluindo bombeiros, Capitania do Porto do Funchal e PSP.

O alerta foi dado por um popular pelas 2h00 desta noite, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviado equipa e meios para o local, mas após verificação, concluiu-se que se tratava de um tronco de uma árvore.