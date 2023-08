Afectados pelos incêndios no Havai vão ter ajuda financeira e residencial federal

A agência federal de gestão de emergências (FEMA, na sigla em Inglês) indicou hoje que ativou um programa de alojamento temporário para os afetados pelos incêndios no Havai, a quem também disponibilizou liquidez para necessidades imediatas.

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, disse em conferência de imprensa que o programa vai cobrir as pessoas que tiveram de abandonar as casas por causa do fogo.

Os envolvidos podem ir para hotéis ou motéis enquanto procuram uma solução de longo prazo.

As autoridades estaduais já tinham disponibilizado habitações constantes da plataforma Airbnb.

Criswell disse ainda que as pessoas afetadas pelos incêndios vão receber 700 dólares para necessidades mais imediatas, como comida, água e medicamentos.

Este dinheiro de bolso vai somar-se à quantidade a que tenham direito pela destruição das residências.

Criswell não quantificou quantas pessoas precisam desta ajuda financeira ou residencial.