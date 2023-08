As autoridades norte-americanas decretaram hoje o estado de emergência no Havai devido a grandes incêndios que levaram à evacuação de algumas zonas e provocaram feridos, noticiaram os meios de comunicação locais.

Alimentados por ventos fortes, os incêndios nas ilhas de Maui e Havai destruíram casas e edifícios de empresas, nomeadamente na cidade turística de Lahaina, segundo relatos de testemunhas e vídeos que circulam nas redes sociais.

A vice-governadora Sylvia Luke disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.

"Já estamos em contacto com outras redes hospitalares para aliviar a pressão" acrescentou na televisão norte-americana CNN.

Contactado pela agência francesa AFP, o gabinete da governadora em exercício na ausência do titular do cargo, Josh Green, não pôde precisar o número de pessoas afetadas.

"O facto de termos incêndios em várias regiões e de se tratar de uma consequência indireta de um furacão não tem precedentes", disse Sylvia Luke, referindo-se ao furacão Dora.

Luke disse que a situação era "muito grave e dramática" e que as autoridades estavam a tentar retirar os residentes das áreas em perigo, sem poder dizer quantas pessoas foram afetadas.

A Guarda Nacional foi ativada e estava a ajudar a polícia, de acordo com a Agência de Gestão de Emergências do Havai.

"As pessoas estão a saltar para o mar para evitar os incêndios", disse o general Kenneth Hara, um alto funcionário militar do Estado do Havai, ao canal Hawaii News Now.

"Testemunhas oculares descreveram uma cena apocalíptica" em Lahaina, "onde residentes foram obrigados a saltar para as águas do porto para evitar as chamas de um enorme incêndio que destruiu grande parte da zona histórica", noticiou o canal.

A Guarda Costeira disse ter resgatado 12 pessoas das águas ao largo de Lahaina e estava a enviar navios para Maui.

Mais de 15 mil casas e empresas ficaram sem energia no arquipélago, de acordo com o 'site' PowerOutage.

Segundo Sylvia Luke, o serviço de chamadas de emergência 911 não estava a funcionar em algumas zonas afetadas.

"O 911 não está a funcionar. Os serviços de telemóvel não funcionam (...) e isso faz parte do problema. O condado de Maui não consegue comunicar com os residentes", disse a vice-governadora.

O incêndio em Lahaina era um de pelo menos sete incêndios de grandes dimensões que os bombeiros estavam a combater em todo o estado, em condições adversas devido a ventos fortes, baixa humidade e mato seco, segundo o Hawaii News Now.