Defesa da causa animal continuará a ser uma aposta regional

A candidatura ‘Somos Madeira’ destacou, hoje, o exemplo que tem sido dado pelo PSD e pelo Governo Regional na defesa da causa animal, assumindo-se como pioneiros, no nosso país, ao proibir o abate dos animais de companhia e errantes, e no regime de apoio financeiro às associações de proteção animal.

Numa visita à Associação Animad, a candidata Ana Sousa lembrou que a Madeira foi a primeira região do país a proibir a eutanásia de animais de companhia saudáveis, através de uma proposta do PSD, tendo esta sido uma prioridade assumida na anterior legislatura, voltando a se posicionar como defensora da ética no tratamento dos animais com a criação do médico-veterinário por município e, já na atual legislatura, com a criação também da figura do Provedor do Animal.

Ana Sousa sublinha que aquilo que se pretende é criar as condições para que a Madeira continue a se afirmar como uma Região reconhecida como amiga dos Animais, através de uma estratégia regional para a proteção e bem-estar dos animais, salientado que os municípios têm nesta matéria um papel fundamental, dando cumprimento àquelas que são as suas competências e responsabilidades, sem esquecer o importante envolvimento das associações ligadas esta causa.

A este propósito referiu a importância das parcerias com as associações de defesa dos Animais para que possam continuar a realizar o bom trabalho que tem sido feito ao nível da prevenção do abandono, do acolhimento, tratamento e adoção dos animais.

Um trabalho que, tal como constatou, tem sido reconhecido pelo Governo Regional e que é facilmente comprovado pelo reforço no apoio a estas associações, tanto no que se refere ao número de associações envolvidas como ao valor que é disponibilizado. “Este ano serão apoiadas 12 associações, mais duas do que em 2022, num valor global de cerca de 215 mil euros, mais 36 mil euros, comparativamente ao ano passado”, disse, reiterando que estas associações têm dado um contributo decisivo também no crescimento da consciência coletiva.

Não obstante o aumento da oferta das respostas e dessa consciencialização para o bem-estar dos animais, a candidatura ‘Somos Madeira” destaca a importância de reforçar os meios físicos, humanos e financeiros, sendo crucial a participação dos municípios na concretização do que está já previsto na legislação, como por exemplo a efetivação do médico veterinário em todos os concelhos, assim como para a concretização de uma estratégia concertada de esterilização, numa articulação entre entidades públicas e privadas, com o envolvimento dos cidadãos.