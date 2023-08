Folclore e Tradições de Gaula presentes em Arruda dos Vinhos

A Associação de Folclore Tradições de Gaula (TRAGA) encontra-se por estes dias na região de Lisboa, no âmbito de deslocação a Arruda dos Vinhos, inserida em intercâmbio cultural com o Rancho Folclórico Podas e Vindimas de Arruda dos Vinhos.

O grupo gaulês viajou para o continente na última sexta-feira, dia 11, e tem regresso previsto à Região esta quarta-feira, dia 16.

Integram a comitiva madeirense 32 elementos da referida Associação, tendo este fim-de-semana representado a Região Autónoma da Madeira no ‘41º Festival de Folclore do Rancho Folclórico Podas e Vindimas de Arruda dos Vinhos’, realizado no passado sábado, dia 12, incorporado nos seculares festejos em Honra de Nossa Senhora da Salvação, e que contou com a participação de quatro outros grupos de folclore nacionais.

Além da participação da TRAGA no festival de folclore, o grupo madeirense tem vindo a realizar outras actuações ao longo desta estadia naquela região Centro e sub-região do Oeste, nomeadamente, na Santa Casa da Misericórdia de Sobral de Monte Agraço, na Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos e na vila de Arranhó.

No próximo ano, o Rancho Folclórico Podas e Vindimas de Arruda dos Vinhos deverá deslocar-se à Madeira, concluindo assim o intercâmbio cultural.

A ideia de realizar o intercâmbio cultural com o Rancho de Arruda dos Vinhos surgiu do facto de alguns elementos da TRAGA reverem pessoas que conheceram em 1996, ano em que, fazendo parte de outro grupo de folclore, realizaram num intercâmbio cultural com o Rancho Folclórico de Arruda dos Vinhos, e desde então, mantêm essa amizade.

Em oito anos de existência, este é o terceiro intercâmbio cultural da TRAGA, associação fundada a 15 de Janeiro de 2015.