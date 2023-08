Incêndios florestais no Havai (EUA) fazem 6 mortos e 20 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e 20 ficaram feridas nos incêndios florestais na ilha de Maui, no arquipélago norte-americano do Havai, informaram hoje as autoridades norte-americanas, que temem um aumento do número de vítimas.

Os receios são reforçados pela passagem do furacão Dora nas proximidades do arquipélago, que agravou, nas últimas horas, os fogos que já provocaram numerosos estragos e evacuações nas ilhas de Maui e Havai.

De acordo com as previsões, os ventos fortes e a baixa humidade, condições que favorecem a propagação dos incêndios, vão continuar nas próximas horas.

Através do seu site oficial, o condado de Maui divulgou um alerta de evacuação durante a madrugada de hoje e informou quais os locais onde as pessoas podem refugiar-se com as sua famílias e animais de estimação.

Foram também encerradas todas as estradas nas zonas afetadas, que só podem ser utilizadas pelos serviços de emergência.

O maior incêndio começou a propagar-se na terça-feira, na cidade de Lahaina, uma das mais populares entre os turistas, e obrigou muitos habitantes a resguardarem-se nas águas do mar para escapar às chamas e ao fumo.

Os incêndios afetam também Kula, outra zona da ilha de Maui, assim como a península de Kohala, na ilha do Havai.

As autoridades norte-americanas decretaram o estado de emergência e a vice-governadora Sylvia Luke disse que a rede hospitalar de Maui ficou sobrecarregada com o afluxo de doentes com queimaduras ou por inalação de fumo.