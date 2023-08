Forum Madeira realiza primeira edição do Run Up 158

O Forum Madeira irá realizar, a 10 de Setembro, a primeira edição do Run Up 158, uma prova nacional e regional.

Em parceria com o Clube de Montanha do Funchal, as inscrições para esta corrida já estão abertas e decorrerão até ao dia 31 de Agosto, podendo ser feitas gratuitamente em https://bit.ly/InscriçõesFMRunUp.

A partida do primeiro participante está programada para as 10h30.

"Inspirada na conhecida prova que acontece no Empire State Building, o Run Up 158 é uma competição que desafia os participantes a subir a escadaria de emergência do Forum Madeira, que conta com um total de 29 metros de altura. Com 158 degraus e uma distância de cerca de 300 metros, a prova terá início no Parque de Estacionamento, no Piso –3, e vai terminar no Jardim Suspenso, no Piso 3", explica uma nota de imprensa.

Para participar basta ter entre 18 e 75 anos, conhecer e aceitar as condições do regulamento disponível no site do Forum Madeira e efectuar correctamente a inscrição, assinar e entregar o termo de responsabilidade, existindo um total de 220 vagas.

Os três primeiros classificados, nas categorias masculina e feminina, serão premiados com vales oferta até 100 euros para usufruir na SportZone

"Com esta iniciativa, o Forum Madeira continua a reforçar o seu posicionamento de estar mais próximo da comunidade e, além disso, pretende incentivar a adopção de um estilo de vida activo e saudável, através de experiências únicas e diferenciadoras, convidando toda a gente a superar os seus limites e alcançar os seus objectivos", conclui a nota.