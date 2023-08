Avançado ex-Marítimo regressa à Madeira para representar o Nacional

O avançado Chucho Ramírez, que representou o Marítimo na temporada transata, é o novo reforço do Nacional, por empréstimo do Morelia, anunciou hoje o emblema 'alvinegro' da II Liga de futebol.

"O venezuelano, de 25 anos, chega por empréstimo do CA Morelia (México), num vínculo válido por uma temporada, com opção de compra", escreveram os insulares no seu sítio oficial na Internet.

O ponta de lança, de 25 anos, chegou ao Marítimo em julho do ano passado, tendo cumprido uma temporada pelos 'verde-rubros', igualmente cedido pelos mexicanos do CA Morelia, contabilizando 26 partidas oficiais e dois golos.

Antes da sua primeira experiência no futebol europeu, ao serviço dos maritimistas, Chucho Ramirez cumpriu pelos 'monarcas' 38 jogos e apontou 10 tentos.

O avançado venezuelano é o nono reforço assegurado pelo Nacional para a temporada 2023/24, seguindo-se aos defesas Paulo Vítor, Jordi Pola, Raimar Lopes e Ulisses Rocha, aos médios Gustavo Silva, André Sousa e Festim Shatri, e ao avançado Guilherme Pira.

Por outro lado, deixaram o plantel insular Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Torreense) e Zé Manuel (Rio Ave).