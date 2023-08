Contratações do 1.º semestre ao nível do melhor de sempre

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 14 de Agosto, revela que as obras públicas voltam a ganhar peso nos contratos públicos e ultrapassaram 30% do valor total. Concessão dos transportes públicos da zona Leste e Porto Santo foi a maior adjudicação deste período.

“Não quero consumir mais”

Na reportagem de hoje, conheça a história de André, um dos muitos madeirenses com historial de dependências, sobretudo de novas substâncias, mas que quis procurar ajuda. Nos primeiros 4 meses do ano houve 167 internamentos na Unidade de Agudos da Fundação São João de Deus.

“Quem votou no PS sente-se traído”

Em entrevista ao DIÁRIO, Edgar Silva, cabeça-de-lista da CDU, diz acreditar que “vai haver uma grande pulverização de votos”.

Destaque ainda para: Porto-santenses agastados com operações STOP da GNR pedem mudanças.

Nos Casos do Dia, descubra que um homem que nunca teve carta de condução transportava turistas.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.