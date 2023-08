MPT defende estudo à segurança dos sistemas informáticos do Governo Regional

O MPT - Partido da Terra da Madeira exige respostas sobre o ataque informático ao Serviço Regional de Saúde e defende que seja criada uma "comissão para indagar" o estado de segurança dos sistemas informáticos do Governo Regional de forma a "minorar riscos".

Em nota emitida esta quinta-feira, 10 de Agosto, o coordenador do MPT-Madeira, Valter Rodrigues, lança um conjunto de questões sobre a situação que esteve na origem da inoperacionalidade informática do SESARAM: "O MPT indaga como é possível que os computadores do SESARAM possam ser infectados? Será que não existe antivírus e/ou controlo de permissões para instalar programas? Mais ainda, como é que um sistema crucial como este, não tinha backup (i.e., cópia dos dados do sistema)? Qual o efeito que este apagão terá nas listas de espera? Será que foram perdidas?".