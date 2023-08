"Está tudo preparado" para a Festa da Nossa Senhora do Monte

Esta segunda-feira, 14 de Agosto, é véspera do dia da festa em honra de Nossa Senhora do Monte.

Todos os caminhos vão dar à freguesia do Monte, na cidade do Funchal, palco das celebrações religiosas e populares em homenagem à Nossa Senhora do Monte, a padroeira da Região Autónoma da Madeira.

Ao longo da última semana, a paróquia do Monte acolheu as novenas, nove missas que antecederam e prepararam o dia e a festa de Nossa Senhora do Monte, a 14 e 15 de Agosto. O balanço feito pela presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Perestrelo, ao DIÁRIO, é positivo, com destaque para a crescente afluência de pessoas.

Tem sido movimento ascendente de presenças de pessoas nas novenas, o que nos permite estar muito confiantes para a grande Festa de Nossa Senhora do Monte, que tem o seu auge em termos de romarias amanhã e depois no dia 15 com um pendor mais religioso. Presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Perestrelo.

A autarca enaltece ainda a retoma do bazar tradicional das festas madeirenses, colocado no adro da igreja, que "resulta das ofertas que pessoas entregam à paróquia no sentido de ser leiloado estes dias para angariação de fundos".

Idalina Perestrelo assume esperar "uma grande afluência" para a "grande festa", garantindo estar "tudo preparado" para receber os visitantes, com diversas barraquinhas de comes e bebes montadas e com a animação musical planeada para percorrer as famosas artérias da freguesia.

Your browser does not support the audio element. Expectativa e programa para os dias 14 e 15 de Agosto 

Confira o programa da festa da Nossa Senhora do Monte

Retomar as tradições

O objectivo da Junta de Freguesia do Monte tem sido retomar as tradições madeirenses, em especial a festa tradicional do Monte, com os típicos cantares: "É um tipo de festa que permite que as pessoas estejam a conversar entre os grupos de amigos e ao mesmo tempo a ouvir uma boa música, tal como acontecia antigamente. É isso que nós pretendemos, regressar à festa tradicional, em que as próprias pessoas vinham com os seus instrumentos musicais (acordeons, braguinhas e castanholas).

Este ano, tal como no ano passado, por questões de segurança não haverá fogo-de-artifício e as colunas de som ficarão viradas para a estrada, por forma a evitar trepidações no talude.

A presidente da Junta de Freguesia do Monte defende que numa altura em que a Madeira está em alerta para o risco de incêndio, "não faria sentido que a freguesia do Monte, que tem sido tão assolada pelos incêndios, criasse uma oportunidade para que as coisas não corram bem".

Entre a Câmara Municipal do Funchal, a Junta de Freguesia e a Paróquia do Monte, a festa em honra da Nossa Senhora do Monte custou, este ano, cerca de 80 mil euros.

Transportes

A Horários do Funchal terá um serviço excepcional para o Monte a partir das 18 horas desta segunda-feira e até as 4 horas de 15 de Agosto, assim como entre as 9h30 e as 18h30 do mesmo dia, "de forma a proporcionar um transporte seguro para o evento e a evitar acidentes rodoviários devido à ingestão de bebidas alcoólicas".

Os bilhetes para a Festa da Nossa Senhora do Monte terão preços especiais, sendo que, para os adultos, uma viagem terá o valor de 1,80€ e uma viagem de ida e volta 3,20€. As crianças, entre os 6 e os 12 anos, terão bilhetes gratuitos.

Também o teleférico fará horários e preços especiais para este arraial, com oferta do estacionamento no Parque Almirante Reis, mediante apresentação do bilhete da viagem. O teleférico do Funchal funcionará entre as 17 horas do dia 14 de Agosto e a 1 hora do dia 15 de Agosto, uma viagem para adultos terá o valor de 8€ e uma viagem de ida e volta 11€.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo vigésimo sexto dia do ano, em que faltam 139 dias para o fim de 2023:

Hoje é o último dia para a apresentação das candidaturas às Eleições Legislativas Regionais da Região Autónoma da Madeira, que decorrem a 24 de Setembro. Segue-se a campanha eleitoral, que irá decorrer entre 10 e 22 de Setembro.

- 10h30 - O PSD realiza uma visita à Associação Animad, localizada nas Águas Mansas, Ribeira do Faial, no concelho de Santa Cruz;

- 11h30 - O PS entrega a lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça – Funchal);

- 12h30 - O partido ADN entrega a lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça – Funchal);

- 14 horas - O partido IL entrega a lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça – Funchal);

- 15 horas - O MPT- Partido da Terra entrega a lista de candidatos às Eleições Legislativas Regionais no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça – Funchal);

- 17h30 - A CDU realiza em São João da Ribeira, na freguesia de São Pedro, uma iniciativa da sua candidatura ao Parlamento Regional sobre as populações social e geograficamente excluídas;

- Das 15 às 4 horas - ART'Camacha.

Principais acontecimentos registados a 14 de Agosto, Dia de Combate à Poluição:

2002 - Estreia do futebolista Cristiano Ronaldo na equipa principal do Sporting;

Há precisamente 21 anos, o madeirense Cristiano Ronaldo estreava-se no Sporting com apenas 17 anos, numa partida diante do Inter.

Foto Jorge Padeiro

O treinador romeno Laszlo Boloni tirou o madeirense do banco aos 58 minutos para substituir Tonito num jogo da primeira "mão" da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

1385 - Batalha de Aljubarrota, sob o comando de D. João I e Nuno Álvares Pereira. As forças portuguesas vencem João de Castela;

1784 - É fundada a primeira colónia russa na Ilha de Kodiak, Alasca;

1890 - É inaugurado o Coliseu dos Recreios, em Lisboa;

1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler estabelece a estratégia para a invasão da Polónia;

1941 - O Presidente dos EUA Frank D. Roosevelt e Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, assinam a Carta do Atlântico. O documento revelar-se-á o ponto de partida para a Organização das Nações Unidas;

1945 - II Guerra Mundial. O Japão aceita as condições de rendição impostas pelos aliados, depois dos ataques a Hiroshima e Nagasaki;

1958 - O ditador português Oliveira Salazar reforça as pastas da Defesa e do Ultramar;

1962 - As equipas de operários de Itália e França encontram-se no final das obras de perfuração do túnel do Monte Branco, que liga Chamonix, na Alta Saboia (França) a Courmayeur, no Vale de Aosta (Itália);

1973 - Terminam os bombardeamentos norte-americanos no Cambodja, pondo fim a 12 anos de combates na Indochina;

1974 - Manifestação anticolonial em Lisboa. É pedida a independência dos territórios sob administração portuguesa;

1984 - O Diário da República publica a Lei, 28/84, de bases da Segurança Social;

2003 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova a resolução 1500 que reconhece o Conselho de Governo transitório do Iraque e cria a Missão de Assistência das Nações Unidas.

2005 - Banda irlandesa de rock U2 fecha digressão europeia em Lisboa e recebe do Presidente da República, Jorge Sampaio, a Ordem da Liberdade;

2005 - Queda de avião da companhia aérea cipriota, a norte de Atenas, Grécia, causa a morte dos 121 passageiros e tripulantes;

2006 - Entra em vigor o cessar-fogo que põe fim aos 34 dias da guerra israelo-libanesa. O balanço, no Líbano, aponta para mais de 1.200 mortos, perto de quatro milhares de feridos e cerca de um milhão de deslocados. Em Israel, a guerra provocou 116 mortos e 450 feridos;

2007 - A nova lei do tabaco que limita o fumo em locais públicos fechados e estabelece sanções até 250 mil euros para os infractores é publicada em Diário da República, para entrar em vigor em 2008;

2010 - O Museu da Arte Islâmica do Cairo, o maior do mundo, é inaugurado após oito anos de restauro;

2013 - O soldado norte-americano Bradley Manning faz um pedido de desculpas num tribunal militar por causa das suas revelações no 'Wikileaks', reconhecendo que "feriu" o seu país;

2013 - O Governo aprova, em Conselho de Ministros, o novo regime jurídico do sector público empresarial, que prevê um visto prévio do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - para novo endividamento das empresas públicas e que cria uma unidade de acompanhamento.

2014 - O Tribunal Constitucional (TC) declara constitucional a norma que estabelece os cortes salariais no sector público nos anos de 2014 e 2015 e declara inconstitucionais reduções nos anos de 2016 a 2018. O TC considera inconstitucionais duas normas do diploma que cria a contribuição de sustentabilidade, nomeadamente a que define o seu âmbito de aplicação e a sua fórmula de cálculo, por "violação do princípio da protecção de confiança" e decide ainda não analisar a nova fórmula de actualização anual de pensões, por considerar que existe falta de elementos no diploma;

2015 - O eurogrupo e o parlamento grego dão 'luz verde' ao terceiro resgate financeiro, no valor de até 86 mil milhões de euros até 2018. Tsipras fica debilitado ao perder o apoio de 47 deputados do Syriza;

2017 - A China, principal parceiro e apoiante da economia norte-coreana, anuncia a suspensão das importações de ferro, chumbo e dos minérios destes dois metais e de produtos do mar da Coreia do Norte, aplicando as sanções decididas pela ONU;

2018 - O colapso de um viaduto na auto-estrada A10, no norte da Itália, mata dezenas de pessoas;

2020 - A goleada sofrida pelo FC Barcelona perante o Bayern Munique (8-2) é a maior derrota dos catalães em jogos das competições europeias de futebol e a terceira mais volumosa de sempre no seu historial;

2020 - A Procuradoria-Geral da República angolana ordena o encerramento dos templos da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), no quadro do conflito interno entre pastores brasileiros e angolanos;

2020 - O filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, José Filomeno 'Zenu' dos Santos, é condenado a cinco anos de prisão, no caso "500 milhões";

2020 - Os chefes de diplomacia da União Europeia acordam impor sanções ao regime de Minsk na sequência das eleições presidenciais de 9 de Agosto na Bielorrússia, visando os responsáveis pela alegada fraude nos resultados e pela repressão violenta das manifestações.

Pensamento do dia:

A justiça requer que todos tenham que comer, mas também exige a participação de todos na produção. Elias Canetti (1905-94), escritor de origem búlgara, Nobel da Literatura.