IL só faz coligações “com os madeirenses”

“Vem aí liberalismo", foi como Nuno Morna respondeu quando questionado sobre o que se poderia esperar da lista da Iniciativa Liberal que foi entregue, hoje, no Tribunal do Funchal. Uma lista com 53% de homens e 47% de mulheres, perto dos 50/50 que o partido pretende mas que não foram conseguidos porque se verificaram "algumas recusas de última hora, por pressões que não deveriam existir". Pressões de vários níveis, "inclusive da administração pública", adiantou.

"Os madeirenses podem contar com o mesmo que contaram desde o primeiro dia em que a Iniciativa Liberal foi fundada. Queremos uma solução para a Madeira muito diferente da que querem os outros partidos. Se formos a ver, pelo menos pelo que conhecemos me termos de programa eleitoral, são partidos profundamente estatistas em que o Estado intervém em tudo e nós achamos que o Estado deve ser regulador e não participante na vida e entrar pela casa das pessoas adentro e decidir por elas." Nuno Morna, cabeça-de-lista da IL

Um bom resultado para a IL será eleger um grupo parlamentar, garante Nuno Morna.

“O nosso objectivo, e isso está na moção de estratégia global aprovada na convenção, é eleger um grupo parlamentar, que no mínimo são dois. Eleger um deputado serão serviços mínimos", afirma.

No caso de não haver uma maioria absoluta no parlamento, a IL não se compromete com nenhum partido, mas deixa uma garantia.

“Os deputados da IL estabelecerão, logo à partida, e fica aqui já essa garantia, uma coligação e um acordo com os madeirenses e viabilizaremos tudo aquilo que esteja de acordo com os nossos princípios, que não tenha a ver com mais Estado na vida das pessoas, que não tenha a ver com aumento de impostos, taxas e taxinhas."

Candidatos efectivos

1. Humberto Nuno de Carvalho Homem e Morna Gomes

2. Carla Chatterley de Matos

3. Duarte Paulo Brazão Gouveia

4. Madalena Maria Correia dos Santos

5. José Augusto de Sousa Martins

6. Alícia Maria de Nóbrega Teixeira

7. António Luis Teixeira de Nóbrega

8. Adelina Maria Abreu Rodrigues

9. Carlos Manuel de Gois

10. Agostinho Inelso de Viveiros Ribeiro

11. Bárbara Carina Pereira Gil Pestana Pereira

12. Aurélio Mariano Gonçalves Rodrigues

13. Cristina Isabel Freitas Ferreira

14. Pedro Miguel Carvalho Pereira

15. Maria Helena Costa Vieira Figueiroa Gomes

16. Luciano Joaquim Jardim

17. Sara Luísa da Costa Neves Jardim

18. Virgílio Pedro Pontes de Gouveia Teixeira

19. Sónia Luísa Luís Almada

20. Rui Humberto Coelho Lopes

21. Débora Carina Aveiro Freitas

22. Sandro Filipe Rodrigues Fernandes

23. Rafaela Ilda Gomes Lume Vieira

24. Vitor Emanuel Ornelas Gomes

25. João Nuno Martins Gomes de Andrade

26. Maria da Graça Abreu Ponte

27. Jorge Miguel Lopes Simões

28. Nuno Hugo Trindade Fernandes

29. Maria Celeste Castanheira Duarte

30. Miguel Ângelo de Abreu Correia

31. Fátima Maria Lume Abreu

32. André Filipe Mendonça Conde

33. Vasco Alberto Pestana Marcial

34. Teresa Maria Henriques Andrade de Barros Vasconcelos

35. José Luís Ornelas de Vasconcelos Alves

36. Ana Cristina Silva Alves Caires

37. Ricardo Relvas Borges

38. Tânia Rubina Abreu de Brito

39. José Ricardo Teixeira de Sousa

40. Rita Margarida de Freitas Andrade Jardim

41. Emanuel João Tolentino Gouveia

42. Joana Maria Chatterley de Matos Figueira

43. Carlos Policarpo Martins Rodrigues

44. Catarina Maria Santos Correia

45. Sérgio Gonçalves Sumares Betencourt Ribeiro

46. Perpétua Rosária Alves Faria

47. Ricardo Gil Sousa Viana