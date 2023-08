Há 17 anos, o DIÁRIO noticiava as 246 ‘baldas’ dos deputados na Madeira

A edição do DIÁRIO do dia 14 de Agosto de 2006 dava conta das ‘baldas’ dos deputados na Região.

De Outubro de 2005 a finais de Julho de 2006, a Assembleia Legislativa da Madeira havia registado 246 faltas de deputados a sessões plenárias, algumas delas injustificadas.

As ausências foram todas referenciadas no final de cada edição do Diário da Assembleia, onde foi mencionado quem esteve presente e quem faltou ao longo de cada uma das 70 reuniões que se realizaram nesta II sessão legislativa. De acordo com esse registo, ao longo desse ano parlamentar, apenas 17 dos 68 deputados madeirenses estiveram presentes em todas as reuniões plenárias.

O reforço da vigilância dos fuzileiros e da Polícia Marítima nas Selvagens foi também capa deste DIÁRIO, numa viagem que foi acompanhada por um dos nossos repórteres a bordo da corveta ‘NRP João Roby’.

Nesta edição o Bispo do Funchal apelou ao bom-senso e dignidade na escolha do traje a usar na igreja, pedindo aos fiéis para usarem roupa adequada e terem respeito na hora de comungar.

D. Teodoro de Faria mostrava-se apreensivo com a “tendência crescente das pessoas comungarem sem se confessar com frequência”.