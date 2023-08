Mais de 2.000 engenhos explosivos descobertos num liceu do Camboja

Mais de 2.000 engenhos explosivos do tempo da guerra civil no Camboja foram descobertos numa escola do nordeste do país, anunciaram ontem as autoridades.

O Camboja continua a ser um dos países mais minados do mundo após 30 anos de guerra civil, de bombardeamentos norte-americanos particularmente intensos e do genocídio perpetrado pelo regime Khmer Vermelho nos anos de 1970.

Em três dias, os responsáveis pela desminagem descobriram mais de 2.000 munições explosivas, incluindo mais de mil granadas M79, no terreno de um liceu da província de Kratie que, para alargar um jardim, decidiu limpar a área, explicou Heng Ratana, diretor-geral do centro de ação contra as minas no Camboja.

A escola foi temporariamente encerrada e os trabalhos prosseguem hoje.

O local era uma base militar e ainda pode haver mais munições, indicou Heng Ratana, congratulando-se por os engenhos terem sido detetados, uma vez que podiam explodir facilmente.

Perto de 20.000 cambojanos foram mortos por minas terrestres e cerca de 45.000 ficaram feridos, segundo um relatório de 2019 da organização não-governamental Landmine and Cluster Munition Monitor.

O país quer eliminar completamente as minas terrestres enterradas no seu solo até 2025.