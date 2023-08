Conheça lugares e pessoas fascinantes, culturas apaixonantes e paisagens inesquecíveis. Embarque numa jornada repleta de novas descobertas e de novas aventuras.

Cruzeiro à Patagónia e Terra do Fogo

Embarque num cruzeiro inesquecível onde a beleza selvagem e os imponentes glaciares o deixarão maravilhado a cada momento.

Preço: desde 3 993€ por pessoa, em cabine interior

Partidas: Lisboa - 29 de Novembro 2023

Duração: 18 dias

Inclui: voos desde Lisboa a Santiago de Chile e de Buenos Aires a Lisboa (com escalas), Cruzeiro em pensão completa no navio Oosterdam em camarote duplo interior, guia acompanhante em espanhol a bordo, 2 noites pré-cruzeiro no Hotel Plaza San Francisco 4* ou similar com pequeno-almoço, transferes aeroporto-hotel, hotel-porto e porto-aeroporto, visita de dia completo (com almoço) em Santiago de Chile e visita de meio-dia em Valparaíso com guias de língua espanhola, taxas portuárias e aeroportuárias.

Não Inclui: voo de/para Funchal, bebidas em almoços ou jantares não especificados, excursões nos portos de escala do cruzeiro, visto, despesas extras de carácter pessoal, qualquer outro serviço não especificado.

Montanhas Rochosas no Canadá

Explore a grandiosidade das montanhas do Canadá. Um cenário de tirar o fôlego com paisagens deslumbrantes

Preços: desde 3 225 Euros por pessoa, em quarto duplo

Partidas de Lisboa ou Porto - 13 de Julho a 14 de Setembro 2023

Duração: 11 dias / 9 noites

Inclui: voo conforme itinerário, bagagem de porão, estadia de 9 noites nos hotéis selecionados com pequeno-almoço, circuito com guia acompanhante em língua portuguesa e espanhola, transfers de chegada e saída, assistência pelos nossos representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, bagagem de porão, visto, gratificações a guia e motorista, despesas de reserva.

Fim do Ano em Salvador da Baía

Entre num novo ano com toda a energia. Apaixone-se pela cultura vibrante, festas emocionantes e as praias exuberantes de Salvador da Baía

Preços: desde 1 903€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas: 26 de Dezembro (Lisboa) e 27 de Dezembro (Porto)Duração: 8 dias / 7 noites

Inclui: voo Lisboa ou Porto / Salvador / Lisboa ou Porto, bagagem de porão, transporte partilhado aeroporto / hotel / aeroporto, estadia de 7 noites no Hotel e regime selecionados, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, vistos, bebidas, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Grandes Lagos Italianos

Deixe-se encantar pelos grandes lagos italianos onde paisagens deslumbrantes, vilas encantadoras e uma atmosfera serena criam uma experiência inigualável

Preços: desde 1 575€ por pessoa, em quarto duplo

Partidas de Lisboa ou Porto: 26 de Agosto; 12 e 16 de Setembro; 7 de Outubro 2023Duração: 7 dias / 6 noites

Inclui: voo Lisboa ou Porto / Veneza / Milão / Lisboa ou Porto, bagagem de porão, circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua espanhola, estadia de 6 noites com pequeno-almoço, 11 refeições, transfers de chegada e saída, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não inclui: despesas de reserva, voo de/para o Funchal, bebidas às refeições, taxas municipais, serviço de bagageiros, despesas e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada programa estão sujeitos a alterações e deverão ser confirmados no acto da reserva.

Fotos: Patagónia - Foto de Snowscat na Unsplash; Brasil - Salvador Bahia - Foto de Filipe Dias na Unsplash; Canadá - Parque Nacional - Foto de Brittany Jayne na Unsplash; Itália - Lagos - Foto de Jane Morris na Unsplash