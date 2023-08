XVI edição do Super Trail 4x4 realiza-se a 19 e 20 de Agosto em S. Vicente

A apresentação da prova inaugural do Campeonato Regional de Trail Resistência 4X4, decorreu, ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente. A vereação da autarquia esteve presente, tal como entidades ligadas ao desporto automóvel.

Esta XVI edição, pontuável para o Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4X4 e 1.ª Taça Verde decorre nos dias 19 e 20 de Agosto na ribeira da vila de São Vicente. Em prova irão estar oito equipas do continente e seis regionais, totalizando 14 equipas, divididas por três categorias, Super Proto, Proto e Promoção. O Prólogo, para todas as classes, está agendado para as 19 horas de sábado, dia 19, enquanto o início da 1.ª Manga de Resistência será às 21 horas. No domingo, dia 20, a competição retoma pelas 15 horas para a 2.ª Manga de resistência.

Uma organização do Clube Desportivo do Nacional, associado nº 54, da FPAK, com o Grupo Desportivo do Estreito, como promotor.