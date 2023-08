CHEGA garante que “não há nenhuma guerra interna” na Madeira

A estrutura nacional do CHEGA garante que não há divisões na sua estrutura regional e antevê um resultado extraordinário, nas eleições de 24 de Setembro.

A posição do partido é assumida ao DIÁRIO, em resposta ao pedido para comentar o que o militante Gregório Teixeira afirmou ao Expresso, que, na prática, coloca em causa a legitimidade e até legalidade da lista de candidatos às eleições Regionais.

Num texto da jornalista Marta Caires, o Expresso lembra que Gregório Teixeira “se desentendeu com o líder regional, Miguel Castro, o nome que encabeça a lista de candidatos às eleições regionais de 24 de Setembro. Esse desentendimento resultou num pedido de impugnação da direção regional do partido ao Tribunal Constitucional e o caso ainda corre, mas não é apenas por isso que decidiu enviar uma queixa à Comissão Nacional de Eleições. É que entende que a direção nacional não é legal e, por isso, tem dúvidas sobre a legitimidade do Chega ir a votos.”

“Na carta enviada à Comissão de Eleições é lembrado o acórdão do Tribunal Constitucional de 2023, o que deu razão à impugnação apresentada pela militante número 3 do partido, Fernanda Lopes. “Os estatutos partidários e todos os seus órgãos nacionais encontram-se, atualmente, destituídos de existência legal”, alega. E como cabe à direção nacional aprovar as listas de candidatos – através de proposta da direção regional – tem dúvidas que estejam cumpridos todos os requisitos para o Chega se apresentar às eleições regionais. Essas dúvidas estão expressas nesta carta e foi apresentada uma impugnação no conselho de jurisdição do partido. O próximo passo é voltar a apresentar uma queixa no Tribunal Constitucional.”

Perante esta argumentação, pedimos à Direcção Nacional, através da assessoria de comunicação, uma reação. A resposta foi no sentido referido. “O Tribunal Constitucional deu sempre razão ao CHEGA nas questões e impugnações relacionadas com o CHEGA Madeira. Não há nenhuma guerra interna, há um grupo unido que vai ter um extraordinário resultado e acabar com a hegemonia do PSD na Madeira.”