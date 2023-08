Governo garante estar tudo a postos para segurança em Fátima

O ministro da Administração Interna (MAI), José Luís Carneiro, garantiu hoje que está "tudo a postos em termos de segurança" para receber o Papa Francisco, que está em Fátima desde as 08:35 para uma visita de duas horas.

De acordo com o governante, na segurança ao Santuário de Fátima estão envolvidos mais de dois mil elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), de diferentes valências.

A operação conta ainda com mais de 250 elementos dos serviços de Proteção Civil.

O ministro José Luís Carneiro, que falou hoje aos jornalistas no final de uma reunião com os responsáveis pela segurança do Santuário, afirmou ainda que são esperadas cerca de meio milhão de pessoas em Fátima, durante o fim de semana.

Na visita realizada ao comando da GNR, juntamente com o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Paulo Vizeu Pinheiro, o governante inteirou-se "do movimento dos últimos dias" em Fátima, onde a afluência de pessoas "correspondeu às expectativas e às previsões que tinham sido feitas".

O Papa Francisco vai rezar hoje em Fátima com jovens, regressando depois a Lisboa para, à noite, iniciar a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O ministro apelou ainda, face à elevada movimentação de pessoas em Fátima para assistirem à visita do Papa, para evitarem comportamentos de risco durante as deslocações, nomeadamente no que toca a ignições que possam provocar incêndios.

Francisco está em Lisboa desde quarta-feira para presidir à JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, mas vai hoje passar algumas horas em Fátima, no santuário que visitou pela primeira vez em 2017.