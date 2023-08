Tiroteios na África no Sul matam pelo menos seis pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram na sequência de ataques, com recurso a armas de fogo, na África do Sul, indicaram hoje as autoridades locais.

No município de Umlazi, a sul de Durban, quatro pessoas invadiram, na sexta-feira, uma casa e dispararam contra os seus ocupantes, provocando quatro mortes, informou a polícia.

Posteriormente, dirigiram-se para um bairro social, onde atacaram mais três pessoas, provocando a morte de duas.

"A investigação preliminar revelou que um dos suspeitos [...] pediu às vítimas os seus documentos de identidade antes de disparar", revelou o porta-voz da polícia, Robert Netshiunda, adiantando que três dos suspeitos já foram identificados.

Entre janeiro e março, registaram-se cerca de 6.300 assassinatos e mais de 10.500 violações na África do Sul.