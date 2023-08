Lisboa foi a jornada com menos problemas

O padre João Chagas, responsável pelo setor da Juventude no Dicastério para os Leigos, Família e Vida, da Santa Sé, disse hoje que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa foi a que originou menos problemas.

"E posso dizer também, posso testemunhar, que foi a Jornada à qual, durante a semana da Jornada, eu, como responsável pelo setor jovem do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, recebi menos sinalizações de problemas", disse o responsável numa declaração na sala de imprensa da JMJ, em Lisboa.

Lembrando que fez parte com o atual Papa Francisco das jornadas do Rio de Janeiro, Cracóvia e Panamá, além de Lisboa, João Chagas recordou as palavras do líder da Igreja Católica no domingo, de que foi a mais organizada de todas.

"O Papa disse ontem [domingo] que foi a mais organizada de todas, e eu posso testemunhar que foi a jornada na qual durante a semana eu recebi menos sinalizações de problemas e isso acho que é um dado muito interessante. Porque quando as delegações nacionais não conseguem resolver os problemas com o comité local eles vêm para nós, no Dicastério, para buscar algum tipo de ajuda, e se não vieram, ou vieram pouco, é porque conseguiram resolver os seus problemas", disse, acrescentando que estão de parabéns a organização portuguesa da Igreja e as autoridades civis.

O dicastério é o equivalente a um ministério num governo civil.