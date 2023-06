Câmara Municipal do Funchal garante o realojamento de 31 pessoas

A Câmara Municipal do Funchal informou, esta tarde, que a Depressão Óscar provocou um total de 97 ocorrências na capital madeirense.

"Deste número, 95% das ocorrências estão todas concluídas. Neste momento, já não temos nenhum troço rodoviário que esteja encerrado, já estão todos livres de perigo e desobstruídos. Há apenas na freguesia do Monte, na zona da Corujeira de Dentro, uma circulação condicionada. Portanto, quanto ao resto está tudo resolvido", afirmou Pedro Calado, que adiantou que no que toca à população existiu a necessidade de realojar "31 pessoas de 13 famílias".

"Sete das 13 famílias já estão realojadas em unidades no Funchal, e seis famílias, que são as que estão relacionadas com a situação do Caminho da Casa Branca, em Santo António, vão ficar provisoriamente instaladas no RG3", referiu.

No que diz respeito aos complexos balneares, estes vão manter-se encerrados, assim como a promenade da Praia Formosa, "atendendo ao aviso de mau tempo que foi lançado, esta tarde, pela Capitania do Funchal e pelo estado do mar que se mantém alterado".

Por fim, o autarca destaca ainda que, esta quarta-feira, também será retomado o funcionamento habitual em todos os serviços camarários, sublinhando que a capital madeirense "está pronta para voltar à sua vida normal".