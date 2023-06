Depressão Óscar continua a afectar estado do tempo na Madeira

O estado do tempo no arquipélago da Madeira continua a ser afectado pela depressão Óscar. Assim, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nesta terça-feira, 6 de Junho, é esperado céu muito nublado ou encoberto, chuva, por vezes forte e persistente, em especial nas vertentes Sul, na parte Oeste da ilha da Madeira e nas terras altas. O vento soprará moderado a forte, estando também reunidas as condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

Não obstante, prevê-se uma diminuição da nebulosidade a partir do meio da tarde, bem como da intensidade da chuva e do vento.

As temperaturas deverão manter-se amenas, com os termómetros a variar entre os 20 e os 24ºC no Funchal (com as mínimas ligeiramente mais baixas no Porto Santo).

Relativamente ao estado do mar, na costa Norte, são esperadas ondas do quadrante Norte com 1 metro e, na costa Sul, ondas de Sul/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo temporariamente 2,5 a 3 metros durante a tarde. A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC.

Devido ao mau tempo, a costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão, desde ontem, sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente por causa da passagem da depressão Óscar, segundo o IPMA. O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, vai estar em vigor até às 15 horas desta terça-feira.

Esperada menos chuva do que no 20 de Fevereiro As previsões apontam para menos precipitação do que a registada no 20 de Fevereiro de 2010.

O IPMA emitiu também aviso laranja para costa Norte devido à chuva forte, até às 15 horas de hoje, e para o Porto Santo até às 9 horas, passando depois a amarelo até às 15 horas.

A costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira e o Porto Santo estão também estar sob aviso amarelo devido à previsão de vento por vezes forte do quadrante Sul, com rajadas até 80 quilómetros (110 km/h nas zonas altas).

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido a este agravamento da situação meteorológica, a Protecção Civil da Madeira recomenda que sejam evitadas viagens para as zonas afetadas e a circulação por zonas onde existam prédios degradados, devido ao risco de derrocadas.

Protecção Civil reforça recomendações à população No seguimento da reunião realizada esta manhã, no Serviço Regional de Protecção Civil, as autoridades emitiram uma série de recomendações à população.

Também pede que seja dada a devida atenção às estruturas montadas, casos de andaimes, toldos, telas e telhados, que podem ser afetadas pelas rajadas de vento e à possível queda de árvores.

Aconselha ainda uma condução defensiva, com redução da velocidade e cuidado com a formação de lençóis de água, além da desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas

A autoridade civil desaconselha igualmente os percursos pedestres, sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras.