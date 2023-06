Escolas e vários serviços estão hoje encerrados devido ao mau tempo

O dia de hoje fica marcado por vários cancelamentos e encerramento de serviços na Madeira, devido às condições climatéricas, condicionadas pela passagem da depressão Óscar, a começar pelas escolas.

O Governo da Madeira decidiu suspender a actividade letiva em todas os estabelecimentos de ensino da ilha esta terça-feira. Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação adiantou ainda que o regresso à atividade lectiva normal acontecerá amanhã (7 de Junho).

No seguimento desta directiva, o reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes, emitiu um comunicado, na página institucional no Facebook, em que determina o encerramento de todos os serviços nesta terça-feira. As actividades escolares calendarizadas serão reagendadas, assegura a Reitoria.

Serviços municipais

Os serviços administrativos da Câmara do Funchal, museus, espaços culturais, recreativos e desportivos também vão estar encerrados na terça-feira, para reduzir a circulação de pessoas no concelho.

Encontram-se igualmente encerrados os complexos balneares da FrenteMar Funchal, Parque Ecológico, bem como a promenade Funchal - Câmara de Lobos.

Na mesma linha, a Junta de Freguesia de Santo António decretou que, durante o período da manhã, os serviços administrativos da junta encontram-se encerrados. Durante o período da tarde, a abertura destes serviços estará condicionada pelo tempo que se fizer sentir. Aos fregueses é disponibilizado os seguinte contacto: 291 709 400.

No concelho de Câmara de Lobos, os serviços municipais não essenciais estão também encerrados, esta terça-feira. Tal inclui serviços de atendimento ao público, Bibliotecas Municipais, Museu de Imprensa da Madeira, Centros Comunitários Municipais, parques infantis e demais equipamentos públicos de âmbito municipal.

Empresa de Electricidade da Madeira

Todos os balcões de atendimento ao público da administração da Empresa de Electricidade da Madeira estão encerrados, incluindo na sede, sita à Avenida do Mar.

No entanto, estará em normal funcionamento o Serviço de Apoio ao Cliente, através da linha EEM 800 221 187.

Transportes

A empresa Horários do Funchal admitiu hoje constrangimentos nos transportes públicos.

Liga Contra o Cancro

Face às previsões meteorológicas, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro decidiu encerrar, para esta terça-feira os serviços administrativos e de atendimento na sua sede e delegações. Para alguma situação urgente, é disponibilizado o seguinte número: 935 299 558.

EVENTOS

A entrega do Prémio Ambiental ZFI, prevista para o dia de hoje, pelas 10:30 horas, nos escritórios da S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, na Zona Franca Industrial (Caniçal), foi adiada para a próxima sexta-feira, dia 9, para a mesma hora (10h30).

A cerimónia, que irá distinguir nove empresas da Zona Franca Industrial (sendo que três receberão um prémio pelo melhor desempenho ambiental e as restantes seis por terem obtido a classificação máxima no cumprimento dos critérios ambientais considerados) contará com a presença do Senhor Secretário Regional das Finanças, Rogério Gouveia.

Sessão de Lançamento do livro 'Não Gosto de Escrever…', da autoria de Luísa Antunes Paolinelli, inicialmente agendada para hoje, foi adiada para o dia 23 de Junho, pelas 18 horas, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Em virtude das condições meteorológicas, foi ainda adiada, “para data mais oportuna”, a conferência de imprensa de apresentação da 22.ª edição do Funchal Jazz, no Salão Nobre da CMF, que se realizaria, amanhã, no mesmo local, com a presença do presidente Pedro Calado. O Funchal Jazz irá decorrer nos dias 6, 7 e 8 de Julho, no auditório do Jardim Municipal e no Parque de Santa Catarina.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Junho, Dia da Língua Russa:

1755 - É restituída a liberdade aos índios do Grão-Pará e Maranhão.

1759 - Sebastião José de Carvalho e Melo recebe o título de conde de Oeiras "com mercê" de Pombal.

1789 -- Decretada a deserção de Manuel Maria Barbosa du Bocage, tenente de infantaria da 5.ª Companhia da guarnição da praça de Damão.

1840 - Terminam as Guerras Carlistas, em Espanha.

1844 -- A YMCA, associação cristã da juventude, é fundada em Londres por George Williams.

1853 - Alexandre Herculano inicia a recolha dos "Portugaliae Monumenta Historica", que começarão a ser publicados em 1856.

1875 - Nasce o escritor alemão Thomas Mann, autor de "Doutor Fausto", Prémio Nobel da Literatura em 1929.

1895 - É publicada a primeira lei específica sobre higiene e segurança do trabalho no setor da construção e obras públicas, em Portugal.

1900 -- É criado o Sanatório Marítimo do Outão (Hospital Ortopédico Sant'Iago do Outão), o primeiro estabelecimento da Assistência Nacional aos Tuberculosos.

1903 - Nasce o compositor Aram Khachaturian, na Arménia.

1907 - Estreia da oratória dramática "Moses und Aron", de Arnold Schoenberg.

1922 -- FC Porto e Sporting (campeões do Porto e de Lisboa) começam a disputar o primeiro Campeonato de Portugal.

1926 -- Proclamação de vitória do golpe militar de 28 de maio que institui a ditadura nacional.

1933 -- Abre o primeiro cinema "drive-in" em Camden, Nova Jersey, EUA.

1934 -- É instituída a SEC -- Securities and Exchange Comission, entidade fiscalizadora do mercado bolsista de Nova Iorque.

1944 - II Guerra Mundial. Dia D. As forças aliadas desembarcam nas praias da Normandia, França.

1962 -- É usada a primeira mina antipessoal contra as tropas portuguesas.

1967 -- O Egito encerra o Canal do Suez na terceira guerra israelo-árabe, a Guerra dos Seis Dias.

1968 -- Morre, com 42 anos, o senador norte-americano Robert F. Kennedy, um dia depois de alvejado por Sirhan Bishara Sirhan.

1969 - Início da ação armada do MPLA no Bié.

1972 -- É lançado o disco de David Bowie "Ziggy Stardust".

1973 - A Republica Federal da Alemanha completa a ratificação do tratado de normalização das relações com a Republica Democrática Alemã.

1982 - Israel invade o sul do Líbano para atacar as bases da OLP.

1985 - O jornal alemão federal Die Welt noticia a morte do criminoso nazi Josef Mengele Mengele, no Brasil. Autoridades do país exumam um cadáver, mais tarde identificado como o responsável direto pelos testes clínicos no campo de extermínio de Auschwitz e pela morte de meio milhão de pessoas.

1988 - Concílio Ecuménico da Igreja Ortodoxa Russa, primeiro encontro desde 1917.

1990 - A Renamo e o Governo de Maputo aceitam iniciar conversações de paz.

1991 -- Morre, com 64 anos, o saxofonista Stan Getz, figura determinante no jazz da "west coast".

1992 -- Morre, aos 57 anos, o produtor de cinema Franco Rossellini, promotor da obra de Pier Paolo Pasolini.

1995 - A África do Sul suprime a pena de morte.

- A universidade do Ulster em Belfast, Irlanda promove até dia 08 a Conferência Internacional dedicada aos esforços de paz e reconciliação no mundo

1998 -- É confirmada a morte de Pol Pot, ocorrida em abril, responsável pelo genocídio de dois milhões de cambojanos, entre 1975 e 1979.

2003 -- É constituído o polo português do Operador do Mercado Ibérico de Energia, com a publicação do Despacho 360/ME.

- O Parlamento russo aprova a amnistia parcial de rebeldes chechenos.

2004 -- A seleção portuguesa de râguebi vence o Torneio de Sevens de Londres.

2005 - O Reino Unido suspende o referendo sobre o Tratado Constitucional Europeu, previsto para a primavera de 2006.

-- Escândalo do "mensalão", no Brasil. O presidente do Partido dos Trabalhadores Roberto Jefferson assegura que pagava "mesadas" a deputados da oposição, em troca de apoio no Congresso.

- É criada a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

- Morre, com 73 anos, Anne Bancroft, atriz norte-americana, protagonista de "As Sete Mulheres", de John Ford.

2007 - São absolvidos pela justiça italiana os cinco arguidos acusados da morte de Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano, que apareceu enforcado numa ponte de Londres, em 1982.

- O Estádio Municipal de Braga vence o Prémio Nacional de Arquitetura Paisagística 2007.

- Morre, aos 74 anos, o escritor Frederico Perry Vidal, um dos mais destacados líderes da comunidade Portuguesa de São Paulo.

2009 - Os bens do ex-presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, são arrestados e as suas contas, como as de outros ex-gestores do banco, são congeladas "por suspeita de fraude fiscal".

- Morre, com 92 anos, Jean Dausset, imunologista francês, Nobel da Medicina 1980.

- Telma Monteiro e Joana Ramos vencem Taça do Mundo de Judo. Leandra Freitas fica em 3.º lugar.

2012 - O Ministério da Educação e Ciência divulga o novo Estatuto do Aluno, que proíbe a recolha ou difusão não autorizada de imagens recolhidas pelos estudantes em todas as atividades escolares.

- Morre, aos 82 anos, Hermínio Almeida Marvão, conhecido antifascista. Almeida Marvão pertenceu à Direção-Central do MUD-Juvenil e foi preso político durante quatro anos e meio.

2013 - O Governo aprova em Conselho de Ministros duas propostas de lei que definem o alargamento do horário de trabalho de 35 para 40 horas semanais e a mobilidade especial.

- O Governo decide em Conselho de Ministros demitir gestores de empresas públicas que estiveram envolvidos em contratos 'swap' especulativos na CP, Metro de Lisboa, Carris, Metro do Porto, STCP e EGREPP.

- Morre, com 85 anos, o escritor britânico Tom Sharpe.

2016 - Isabel dos Santos, filha do Presidente de Angola, José Eduardo dos santos, assume a presidência do Conselho de Administração da Sonangol, renunciado aos conselhos de administração da NOS, banco BIC e Efacec.

2017 -- Morre, aos 82 anos, Adnan Khashoggi, multimilionário saudita e vendedor de armas.

2018 - O parlamento aprova o projeto do PS que visa estabelecer "um regime extraordinário e transitório" de proteção de arrendatários idosos ou com deficiência que habitem nas casas há mais de 15 anos.

- Morre, aos 87 anos, Albano Martins, escritor e professor.

2019 - O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a conclusão do acordo do Governo com a Altice para adquirir o capital do SIRESP.

2020 -- Morre, aos 75 anos, José Barrias, artista plástico, representou Portugal nas bienais de Paris (1980) e de Veneza (1984).

- Morre, aos 50 anos, Luís Pedro Pimentel. Foi secretário-geral adjunto e deputado do PSD.

- Morre, aos 85 anos, Mário Tavares, padre, foi deputado no parlamento madeirense pela CDU.

2021 - O VIII Congresso do PAN elege a nova Comissão Política Nacional, órgão máximo entre congressos, e Inês Sousa Real, que encabeça a lista, como a nova porta-voz.

- A holandesa Sifan Hassan bate o recorde mundial dos 10.000 metros, ao vencer em 29.06,82 minutos a corrida do 'meeting' de atletismo de Hengelo, nos Países Baixos.

- O canoísta português Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na prova de K1 5.000 nos Europeus.

- O português Miguel Oliveira (KTM) vence o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, depois de ter partido da quarta posição para a sétima prova da temporada, em Barcelona.

- Morre, aos 71 anos, Luís Duarte, músico, maestro e compositor, era um dos maiores nomes do Festival da Canção.

Pensamento do dia

A solidão mostra o original, a beleza ousada e surpreendente. E também mostra o avesso, o desproporcionado, o absurdo e o ilícito Thomas Mann (1875-1955), escritor alemão, Prémio Nobel da Literatura

Este é o centésimo quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam 208 dias para o termo de 2023.