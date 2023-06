Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo de sinal quatro para a Madeira

Depois de cancelar o aviso de mau tempo de sinal seis, a Capitania do Porto do Funchal volta a emitir, hoje, um novo aviso, mas de sinal quatro, sendo esperado vento de força oito (63 a 74 km por hora) ou superior começando no quadrante de SE.

Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas" Capitania do Porto do Funchal