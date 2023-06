Câmara do Funchal encerra serviços não essenciais esta terça-feira

A Câmara Municipal do Funchal decidiu encerrar, para esta terça-feira, os serviços administrativos da autarquia, museus, espaços culturais, recreativos e desportivos.

A decisão foi tomada face às previsões meteorológicas para o concelho do Funchal, com incidência nas próximas 24 horas, de acordo com informação do município.

O executivo liderado por Pedro Calado pretende, com esta medida, "reduzir a circulação de pessoas no município do Funchal, e aconselha os cidadãos a evitar deslocações para além do estritamente necessário, com particular atenção às recomendações da Proteção Civil Municipal".

Esta tarde, o executivo camarário também decidiu encerrar mais cedo os serviços administrativos do município, com o objectivo de "amenizar o tráfego automóvel no centro da cidade, que nas habituais horas de maior tráfego, acabou por fluir com normalidade".

Neste momento encontram-se encerrados os complexos balneares da FrenteMar Funchal, Parque Ecológico, tendo a Câmara do Funchal articulado com a Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento o fecho da promenade Funchal – Câmara de Lobos.

O Serviço Municipal de Proteção Civil registou até ao momento 15 ocorrências, relacionadas com limpeza de vias e sinalização de perigo.

A Câmara Municipal do Funchal apela a que a população se mantenha tranquila, mas vigilante, devendo recorrer ao 112 em casos de emergência.