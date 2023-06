'Óscar' cancela mais de 60 voos

O mau tempo no arquipélago da Madeira, sob a influência da depressão Óscar já provocou, hoje, o cancelamento de 59 voos (32 chegadas e 27 partidas).

Da programação de amanhã estão cancelados sete voos (uma chegada e seis partidas).

Feitas as contas são 66 voos cancelados 'pelo Oscar' (33 chegadas, 33 partidas).

Acresce que desde as 12h32 mais nenhum avião comercial aterrou no Aeroporto da Madeira, que deixou de ter aeronaves na placa desde as 14 horas, com a partida do Binter para Canárias às 14h01.

Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, esta situação já motivou a que o Aeroporto da Madeira activasse o seu o plano de contingência.

tendo sido reforçadas as equipas no terminal para apoio dos passageiros afetados.

A ANA adianta ainda que as unidades de restauração vão funcionar fora do horário normal, o mesmo acontecendo com os balcões de atendimento das companhias aéreas e diferentes empresas.

Ainda de acordo com a ANA, também foi ativada a plataforma InMadeira para tentar garantir alojamento e a empresa está igualmente a trabalhar com diversos parceiros para garantir assistência de enfermagem.

Na nota, a empresa indica que "a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para o aumento da tempestade durante o dia de amanhã [terça-feira], pelo que poderão ocorrer mais constrangimentos na operação".

Devido a esta situação, apela aos passageiros que tentem confirmar as respetivas viagens antes de se deslocarem para o aeroporto, evitando aglomerações desnecessárias.