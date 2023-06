Câmara de Lobos tem dispositivo municipal de Protecção Civil preparado para o mau tempo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos já tem preparado o seu dispositivo municipal para intervir em caso de necessidade, dadas das previsões de mau tempo para esta segunda e terça-feiras. Esta manhã, realizou-se uma reunião com a PSP, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e serviços operacionais para preparar o plano operacional.

De acordo com o vice-presidente Leonel Silva, que detém o pelouro da Proteção Civil, estão a ser implementadas todas as medidas para mitigar os eventuais efeitos adversos que possam decorrer da pluviosidade intensa que se prevê.

Por isso, estão canceladas todas as actividades programadas quer com crianças, quer com idosos, nomeadamente as previstas no âmbito das comemorações do Dia Do Ambiente de forma a evitar a circulação desnecessária de pessoas.

A equipa de operacionais da autarquia procedeu ao reforço da limpeza de sarjetas e linhas de água e foram criadas zonas de contenção, na baixa da cidade para canalizar as águas para os pontos de escoamento.

Além disso, foram encerrados alguns pontos considerados críticos nomeadamente, nas zonas altas o acesso à Boca da Corrida e Boca dos Namorados. Será também encerrado o acesso à promenade e ao cais de Câmara de Lobos.

Estão em prontidão duas bombas de alto débito na baixa da cidade para fazer frente a eventuais inundações na zona da Capela de Ns. Sra. Da Conceição, devido à agitação marítima.

"A Autarquia, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil deixa o apelo à população para que evite deslocações desnecessárias, durante o período em que vigorar o Alerta Vermelho em especial nas horas de maior pluviosidade", termina a nota à comunicação social.