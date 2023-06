A Secretaria Regional das Finanças informou à comunicação social que, devido ao agravamento da situação meteorológica na Madeira, o Miradouro do Cabo Girão vai estar encerrado amanhã, durante todo o dia.

Na origem do constrangimento está a depressão Óscar, que está a afectar o estado do tempo no arquipélago, que se encontra sob alerta vermelho (nomeadamente, a Costa Sul e Regiões Montanhosas) devido à chuva intensa.