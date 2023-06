CDU denuncia "desvalorização dos salários na Região"

A CDU quer combater a "política do Governo Regional PSD/CDS que potencia baixos salários e a desvalorização real dos salários na Região".

Numa acção de contacto com a população, hoje, no centro do Funchal, o deputado Ricardo Lume considerou ser "extremamente preocupante acompanhar a realidade salarial" no arquipélago.

Numa altura em que existiu uma inflação a rondar os 8%, que o preço do cabaz dos bens alimentares aumentou mais de 27% desde o início de 2022 até à presente data, que aumentou os custos com a energia, que aumentou os custos com a habitação, que aumentou a taxa de juro e a prestação do crédito à habitação, numa altura em que é divulgado o maior PIB de sempre da Região, em que falam na falta de mão de obra, é inaceitável e incompreensível que segundo os dados estatísticos regionais mais recentes, que no 1º trimestre de 2023 o rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores na Região seja de 904€, apenas mais 9€ que no 4º trimestre de 2002, ou seja, existiu um aumento nominal do rendimento disponível do trabalhador na ordem de 1%, mas tendo em conta o aumento do custo de vida quem vive do seu trabalho perdeu poder de compra e está a empobrecer. Ricardo Lume, deputado

Apontando que "este é mesmo o rendimento salarial médio mensal líquido dos trabalhadores mais baixo do País", o deputado afirmou que "os trabalhadores da Madeira estão a ser roubados".

A CDU garante que "há uma outra política capaz de valorizar o trabalho e os trabalhadores" e defende a implementação imediata das seguintes medidas:

1- Valorização do trabalho e dos trabalhadores, através da afirmação do trabalho com direitos e de uma significativa melhoria dos salários garantindo uma melhor repartição do rendimento entre o trabalho e o capital;

2- Aumento do Salário Mínimo para 850€ e um acréscimo de 10% ao Salário Mínimo Nacional a praticar na Região;

3- Garantir um aumento salarial mensal mínimo de 120€ para todos os trabalhadores;

4- Garantir o Subsídio de Insularidade a todos os trabalhadores da Região, sejam eles do sector público ou do sector privado.