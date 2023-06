Derrocada na Fajã das Galinhas encerra acesso à localidade

O mau tempo que se faz sentir um pouco por todo o arquipélago originou uma derrocada na Fajã das Galinhas, levando ao encerramento do acesso à localidade.

A informação foi dada pelo Serviço Municipal de Câmara de Lobos, que tem neste momento "o seu dispositivo no terreno composto por mais de 20 operacionais".

Houve ainda uma pequena inundação na zona do Foro, junto à rotunda da via expresso e uma derrocada no Caminho da Corrida.

"As equipas estão nos locais a proceder às intervenções necessárias", informa o serviço municipal, que uma vez mais apela para que "a população evite deslocações, mantendo-se em casa enquanto se mantiver o alerta vermelho".