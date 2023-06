Empresa Horários do Funchal admite constrangimentos nos transportes públicos

A empresa Horários do Funchal emitiu um comunicado, na sua página no Facebook, em que admite constrangimentos nos transportes públicos nesta terça-feira.

"Informamos os nossos clientes que de acordo com a previsão de agravamento das condições meteorológicas, poderão ocorrer constrangimentos ao normal funcionamento do serviço de transporte público prestado pela Horários do Funchal e Companhia dos Carros de São Gonçalo. Nas redes sociais da empresa poderá consultar as alterações aos eventuais condicionamentos das carreiras. Lamentamos o inconveniente que possam resultar, apelando à melhor compreensão, a todos os clientes."