Sismo de magnitude 6,2 atinge o leste do Japão

Um sismo de magnitude 6,2 atingiu o leste do Japão, perto de Tóquio, na noite de hoje, anunciou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O abalo, que não levou a um alerta de tsunami, foi registado às 19:03 (10:03 de Lisboa) a uma profundidade de 50 quilómetros nas águas do Pacífico, ao largo de Chiba (leste), segundo a mesma fonte.

Até ao momento, não foram registados feridos ou danos materiais. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não há grande probabilidade de danos graves ou mortes, segundo a Associated Press.

"Parecia que estávamos num barco a flutuar na água, com um balanço lateral que pareceu durar mais de 30 segundos", disse um apresentador do canal japonês NHK, citado pela agência France-Press.

Apesar do abalo sentido nos prédios da zona, não foi detetada nenhuma anomalia nas centrais nucleares da região, de acordo com a autoridade nuclear japonesa.

Os serviços ferroviários foram brevemente interrompidos e as pistas do aeroporto de Narita, perto de Tóquio, foram temporariamente encerradas.

No início de maio, um sismo de magnitude 6,3 atingiu a região de Ishikawa (centro) e provocou um morto e 49 feridos.

O Japão situa-se no Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, sendo registados terramotos com relativa frequência, pelo que as infraestruturas são concebidas para resistir aos tremores.