Um morto, dois feridos graves, 10 detidos em incidentes em Díli, sem relação com campanha

Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas em resultado de incidentes em Díli no sábado, com a Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) a deter 10 suspeitos, informou à Lusa o comandante policial.

Henrique da Costa, comandante da PNTL, garantiu à Lusa que os incidentes não estiveram relacionados com a campanha eleitoral que está a decorrer para as eleições legislativas do próximo domingo, numa altura em que os principais partidos centram as suas atenções na capital.

"O incidente não teve nada a ver com a campanha ou com apoiantes de qualquer partido político. Mais de 10 pessoas estiveram envolvidas e uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas", explicou.

"A PNTL tomou ações imediatas no terreno e foram detidas 10 pessoas que estão na esquadra de Comoro. Os nossos investigadores vão levar o caso ao Ministério Público", notou.

O comandante da PNTL sublinhou que, apesar de uma crescente ação de campanha estar agora e nos próximos dias centrada na capital, a situação é de total normalidade, sem incidentes.

"Tudo está normal e calmo. Mantemos sempre uma boa comunicação com os líderes políticos e aconselhamos que passem as mensagens aos seus militantes que têm que seguir as regras e comportar-se adequadamente", explicou.

A maior ação da PNTL tem sido no que toca ao controlo de trânsito tendo nos últimos três dias sido confiscadas cerca de 600 motos por "várias violações das leis de trânsito", em operações de controlo montadas nas zonas de acesso aos locais dos comícios.

"A maior parte das violações diz respeito a pessoas que não usam capacete, motas sem matrícula, modificações a motas que causam ruído e afetam a população e falta de cartas de condução", disse.

As motas confiscadas são levadas para o quartel da polícia em Díli e são devolvidas aos proprietários depois do pagamento das respetivas multas, explicou.