Apreendidos 58 quilos de cocaína com símbolos nazis no Peru

As autoridades peruanas apreenderam 58 quilos de cocaína preparados para serem enviados para a Bélgica desde um porto do norte do país e que estavam acondicionados em pacotes individuais com a bandeira nazi, adiantou esta quinta-feira a polícia antidroga.

A droga estava distribuída por cerca de 50 pacotes que tinham escrito a palavra 'Hitler' no topo.

A carga foi descoberta num contentor de um navio com bandeira da Libéria, no terminal portuário de Paita, uma pequena cidade próxima à linha do Equador.

As autoridades não relataram qualquer detenção como resultado desta operação, noticiou a agência France-Presse.

Esta é a primeira vez que a polícia antidroga afirma ter apreendido um carregamento de cocaína com símbolos da Alemanha nazi (1933-1945).

Peru, üzerinde Nazi sembolleri ve Hitler adı bulunan paketlerde Belçika'ya giden 58 kilo kokain ele geçirdi.



O Peru está entre os três maiores países produtores de cocaína do mundo, juntamente com a Bolívia e a Colômbia.

As autoridades estimam a sua produção em 400 toneladas por ano.

Cerca de 22 toneladas foram apreendidas em 2022.