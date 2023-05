Marcelo diz que teve primeiro contacto sobre intervenção do SIS em 29 de Abril

O Presidente da República disse hoje foi em 29 de abril que teve o primeiro contacto sobre a intervenção do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas, sem revelar com quem falou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas antes da cerimónia de abertura da 93.ª edição da Feira do Livro de Lisboa.

Questionado se foi o primeiro-ministro quem o informou da intervenção do SIS, respondeu: "Eu o que posso dizer é que o primeiro contacto que tive sobre esta matéria com alguém foi no dia 29 [de abril], no regresso da Ovibeja".

O chefe de Estado escusou-se a revelar com quem teve esse contacto: "Pois se eu não conto as conversas que tenho, menos ainda conto as conversas que tenho sobre uma matéria em que o que eu queria dizer disse no dia 04 [de abril]. Se eu tiver de dizer alguma coisa, direi mais tarde".